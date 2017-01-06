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З музею у Львові зникли унікальні стародруки

6 січня в 04:06

Вартість втрачених раритетів може досягати десятків мільйонів доларів.

музей
З львівського музею зникли унікальні книги
wikipedia
Поліція порушила кримінальну справу за фактом зникнення унікальних стародруків і рукописів зі Львівської національної галереї мистецтв ім. Возницького.

Як повідомляє управління Національної поліції у Львівській області, із заявою про "відсутність значної кількості" цінностей правоохоронцям повідомив директор музею. Відсутність раритетів виявлене в результаті інвентаризації.

Як повідомляє "5 канал", мова йде про майже сотні книг XVI-XVII століть, вартість яких на "чорному ринку" може досягати десятків мільйонів доларів.

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Нагадаємо, в грудні Україна повернула Італії знайдені українськими правоохоронцями картини, вкрадені з музею у Вероні.

За матеріалами: DT.UA , 5 канал ,
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