З музею у Львові зникли унікальні стародруки

Вартість втрачених раритетів може досягати десятків мільйонів доларів.

З львівського музею зникли унікальні книги wikipedia

Поліція порушила кримінальну справу за фактом зникнення унікальних стародруків і рукописів зі Львівської національної галереї мистецтв ім. Возницького.

Як повідомляє управління Національної поліції у Львівській області, із заявою про "відсутність значної кількості" цінностей правоохоронцям повідомив директор музею. Відсутність раритетів виявлене в результаті інвентаризації.

Як повідомляє "5 канал", мова йде про майже сотні книг XVI-XVII століть, вартість яких на "чорному ринку" може досягати десятків мільйонів доларів.

Нагадаємо, в грудні Україна повернула Італії знайдені українськими правоохоронцями картини, вкрадені з музею у Вероні.