З Києва за добу вивезли 6,5 тисяч тон снігу

За наказом Кличка у другу зміну на вулицях Києва працювало 256 одиниць спеціальної техніки.

Кличко наказав комунальникам працювати всю ніч. Звітують про результати КМДА

Роботи зз вулично-дорожньої мережі столиці проводяться позмінно в цілодобовому режимі. Як повідомляє прес-служба КМДА, за останню добу з вулично-дорожньої мережі столиці вивезено майже 6,5 тисяч тонн снігу.

Уночі з 9 на 10 січня роботи з ручного прибирання вулично-дорожньої мережі столиці проводила 31 бригада автодорівців. Зокрема виконувалось очищення від снігу тротуарів, наземних пішохідних переходів і зупинок громадського транспорту.

Також у другу зміну на вулицях Києва працювало 256 одиниць спеціальної техніки, котра виконувала очищення крайніх смуг руху на вулицях і дорогах столиці, згрібання снігу на перехрестях доріг, а також допомагала бригадам із ручного прибирання у навантаженні та вивезенні снігу.

Сьогодні вдень роботи з очищення вулиць і доріг столиці продовжуватиме денна зміна працівників підприємств комунальної корпорації "Київавтодор", йдеться в повідомленні прес-служби.

9 січня мер Києва Віталій Кличко провів нараду з главами районів, керівництвом "Київавтодору", "Київпастрансу", "Київтранспарксервісу" та керівниками районних ШЕУ щодо ефективності прибирання столиці від снігу. Він акцентував увагу всіх комунальних служб на тому, що обов'язково мають бути прибрані переходи біля зупинок громадського транспорту, тротуари. І що в особливо посиленому режимі повинні відбуватися роботи з прибирання наступної ночі. "У вівторок Київ повинен повернутися до звичного життя. Це – завдання для кожного з вас", – звернувся до керівників комунальних служб мер столиці.