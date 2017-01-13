З Києва до Польщі запустять ще один швидкий поїзд "Інтерсіті"

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Новий потяг курсуватиме з Києва в Хелм і зворотно.

Новий потяг буде їздити в польський Хелм

Державний перевізник ПАТ "Укрзалізниця" планує найближчим часом"Інтерсіті", повідомив директор з пасажирських перевезень та сервісу "Укрзалізниці" Ігор Романків в інтерв'ю виданню " Дєло ".

"Найближча перспектива – потяг до Хелма, де є колія українського стандарту шириною 1520 мм. Також розглядаються й інші напрямки в Європу, зокрема в країни Балтії — це вже в середньостроковій перспективі", - зазначив Романків.

За словами директора, головною проблемою для розширення маршрутної мережі в Польщу й Східну Європу є інфраструктура. У Польщі обмежене число широких залізничних шляхів, якими користуються в Україні.

В "Укрзалізниці" також планують скоротити час, що витрачається швидкісним потгягом "Інтерсіті+" на подорож за маршрутом Київ-Перемишль, до 6 годин 30 хвилин, повідомляють "Українські новини".

"Щоб дістатися з Києва до Перемишля цим поїздом потрібно поки всього трохи більше семи годин. Вже дуже скоро ми скоротимо цей час до 6 годин 30 хвилин за рахунок оптимізації технології контрольних процедур", - підкреслив Ігор Романків.

Як повідомлялося раніше, "Укрзалізниця" 23 грудня запустила швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ-Львів-Перемишль. Зі столиці потяг відправлятиметься вранці близько 7:00 та за 6,5 годин прибувати в Польщу. Майже відразу - в зворотному напрямку. Планується, що митний контроль буде відбуватися під час руху поїзда.

Ціна квитка з Києва до Перемишля у вагонах 1-го класу становить орієнтовно 574 грн, 2-го класу - 406 грн. Зі Львова до Перемишля у вагонах 1-го класу можна буде проїхати за 235 грн, 2-го класу - 172 грн.