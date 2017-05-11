З центру Києва почали прибирати рекламу

З центру Києва приберуть рекламні конструкції старого зразка, а потім встановлять інші – нового зразка.

КМДА разом з операторами ринку зовнішньої реклами визначила низку центральних вулиць Києва, на яких буде реалізований перший пілотний проект з упорядкування розміщення рекламних конструкцій.

До проекту увійшли вулиці: Велика Васильківська (від площі Льва Толстого до вул. Хрещатик), Хрещатик, Грушевського (від Європейської площі до стадіону "Динамо"), Володимирський узвіз, Боричів узвіз, Поштова площа, Сагайдачного.

За інформацією прес-служба КМДА, реалізація пілотних проектів передбачає демонтаж усіх конструкцій, які не відповідають вимогам, та встановлення конструкцій узгодженого типу в дозволених місцях.

Оператори, власники рекламних засобів, що розміщені в зоні проектування, вже розпочали роботи з демонтажу конструкцій і підготовчі роботи для монтажу нових. Для виконання цього проекту необхідно виготовити та змонтувати 56 одиниць конструкцій сучасного типу на загальну суму близько 4 млн грн. Загальний обсяг інвестицій у проект для операторів із врахуванням усіх робіт і зобов'язань за контрактами складає понад 5 млн грн.

У квітні Київрада затвердила зміни до Концепцію розміщення зовнішньої реклами у столиці, згідно з якою територію міста поділять на п'ять форматних зон з окремим режимом розміщення об'єктів зовнішньої реклами в кожній.

У нульовій форматній зоні пропонується заборонити розміщення будь-яких об'єктів зовнішньої реклами. Такою зоною будуть історичні місця, сквери, парки, перехрестя та транспортні розв'язки. Максимальний розмір рекламного поля — 75 м кв. допускається у четвертій зоні, куди входитимуть магістральні вулиці, проспекти, шосе поза межами центральної частини міста.

"Реалізація цього рішення дозволить скоротити кількість наземних рекламних засобів на 74-75%. До 3000 дозволів втрачають дію до кінця цього року", - зазначив заступник голови КМДА Олексій Резніков.