З Авдіївки у добровільному порядку евакуювали 140 осіб

На випадок повномасштабної евакуації підготовлено 180 автобусів.

З Авдіївки евакуювали майже півтори сотні жителів Facebook/Марина Шеремет

На даний момент з постраждалої від бойових дійв рамках добровільної евакуації вивозять до Святогорська 140 осіб, в основному – дітей та їх батьків, заявив глава ДСНС України Микола Чечоткін 1 лютого.

За його словами, план можливої евакуації населення міста у разі подальшої ескалації конфлікту передбачає вивезення 12 тисяч чоловік.

"Розроблено детальний план евакуації населення на випадок ускладнення ситуації і передбачено у разі ускладнення вивезти близько 12 тис. осіб до найближчих 10 населених пунктів та суміжні з Донецькою областю інші регіони", - зазначив він на засіданні Кабміну.

Голова ДСНС вказав, що для евакуації підготовлені 180 автобусів, які можуть перевезти за один рейс 4 тисячі осіб.

Як повідомлялося, у зв'язку з порушенням нормального життєзабезпечення міста після обстрілу з боку бойовиків, в Авдіївці оголошено надзвичайний стан.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: противник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля даного населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії та РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли бойовиків порушено тепло- та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. У ніч на 31 січня було оголошено надзвичайний стан, вранці почалася евакуація. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".