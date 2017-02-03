З Авдіївки евакуювали понад 40 осіб, половина з них – діти

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У місті функціонує стаціонарний пункт життєзабезпечення і три пункти обігріву.

З Авдіївки до Святогірська вакуювали 244 людини Evgeniy Vilinsky / Facebook

У п'ятницю, 3 лютого, зевакуювали 44 людини, у тому числі 19 дітей, передає прес-служба ДСНС.

Евакуйованих вивезли в пансіонат "Перлина Донеччини" у Святогірську. Всього з міста вже евакуйовані 244 жителя, серед яких 114 дітей та 40 осіб похилого віку.

У місті функціонує стаціонарний пункт життєзабезпечення і три пункти обігріву, які звернулися понад 9 тисяч осіб, а також три польові кухні.

У п'ятницю в Авдіївку прибули чотири вантажівки з гуманітарною допомогою, які привезли 32 тонни продуктів. Протягом дня місцевим жителям роздали 4021 продуктовий набір.

Начальник пожежно-рятувального загону № 15 підполковник Дмитро Тритейкін, якого було поранено під час обстрілів міста російськими терористами у чтевер, доставлений до Дніпропетровськох обласної лікарні ім. Мечникова. Рятувальник прийшов в себе, і його готують до операції, повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російської армії порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".