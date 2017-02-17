З 2014 року в Донбасі загинули 2197 українських військових – Генштаб

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

У Генштабі ЗСУ оцінюють втрати в українській армії за три роки в 2,2 тисячі осіб.

Муженко назвав бойові втрати в українській армії Сайт Міноборони України

З 2014 року на сході України 2197 українських військовослужбовців загинули, виконуючи там завдання, повідомив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко.

"Бойові втрати Збройних сил України за цей період склали 2197 осіб - загинули і близько 8 тис. - пораненими", - сказав Муженко в ході зустрічі з військовими аташе іноземних держав в Києві.

За даними ООН, в результаті військових в Донбасі з 2014 по серпень 2016 року загинуло 9640 людиней, ще 22431 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, громадяни України набувають проти певних компромісів, які пропонуються заради встановлення миру в Донбасі.