З 2014 року на сході України загинуло 2608 українських військових – Порошенко

З них 2200 – бійці Збройних сил України.

Порошенко розповів про втрати української армії з моменту початку АТО Сайт президента України

Президент України Петророзповів про бойові втрати в Донбасі за весь період проведення антитерористичної операції.

Так, за словами гаранта, з 2014 року в зоні АТО загинуло 2608 українських військовослужбовців, з них 2200 – бійці Збройних сил України.

"Ми вшановуємо пам'ять як героїв Небесної сотні, яких країна згадує в ці дні, так і тих, хто віддав свої життя за захист територіальної цілісності нашої держави", - підкреслив Порошенко під час виступу на зборах керівного складу Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко повідомляв про те, що з 2014 року на сході України загинуло 2197 українських військовослужбовців.

Згідно з даними об'єднаного оперативного штабу, з моменту ескалації збройного конфлікту під Авдіївкою загинули десять військовослужбовців ЗСУ, ще 66 були поранені.