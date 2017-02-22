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З 2014 року на сході України загинуло 2608 українських військових – Порошенко

22 лютого в 17:35

З них 2200 – бійці Збройних сил України.

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Порошенко розповів про втрати української армії з моменту початку АТО
Сайт президента України
Президент України Петро Порошенко розповів про бойові втрати в Донбасі за весь період проведення антитерористичної операції.

Так, за словами гаранта, з 2014 року в зоні АТО загинуло 2608 українських військовослужбовців, з них 2200 – бійці Збройних сил України.

"Ми вшановуємо пам'ять як героїв Небесної сотні, яких країна згадує в ці дні, так і тих, хто віддав свої життя за захист територіальної цілісності нашої держави", - підкреслив Порошенко під час виступу на зборах керівного складу Збройних сил України.

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Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко повідомляв про те, що з 2014 року на сході України загинуло 2197 українських військовослужбовців.

Згідно з даними об'єднаного оперативного штабу, з моменту ескалації збройного конфлікту під Авдіївкою загинули десять військовослужбовців ЗСУ, ще 66 були поранені.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна військові загинув Порошенко ЗСУ Донбас АТО
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