З 1 січня телеканал UBR припиняє мовлення

Інвестор не захотів фінансувати проект.

Ще один канал припиняє мовлення

З першого січня припиняє роботу інформаційний телеканал UBR, повідомляє "Телекритика" з посиланням на співробітників підприємства, яких поставили перед фактом, що канал після нового року працювати більше не буде.

Підтверджує факт закриття шеф-редактор телеканалу Сергій Шинкар на своїй сторінці в Facebook.

Співробітники відзначають в соцмережах, що UBR закрився через небажання інвестора фінансувати діяльність каналу.

Канал UBR (Український бізнес ресурс") входить в медіахолдинг "Вести Україна", який пов'язують з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименко.