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З 1 січня телеканал UBR припиняє мовлення

29 грудня в 03:22

Інвестор не захотів фінансувати проект.

UBR
Ще один канал припиняє мовлення

З першого січня припиняє роботу інформаційний телеканал UBR, повідомляє "Телекритика" з посиланням на співробітників підприємства, яких поставили перед фактом, що канал після нового року працювати більше не буде.

Підтверджує факт закриття шеф-редактор телеканалу Сергій Шинкар на своїй сторінці в Facebook.

Співробітники відзначають в соцмережах, що UBR закрився через небажання інвестора фінансувати діяльність каналу.

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Канал UBR (Український бізнес ресурс") входить в медіахолдинг "Вести Україна", який пов'язують з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименко.

За матеріалами: DT.UA , Телекритика ,
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