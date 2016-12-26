Європейський циклон принесе в Україну мокрий сніг і дощ

Тепла повітряна маса, а також атмосферні фронти, що переміщаються з північного заходу Європи, принесуть в Україну опади у вигляді дощу і снігу.

У найближчі дні в Києві очікується мокрий сніг і дощ Василь Артюшенко, DT.UA

У вівторок, 27 грудня в Україні очікується мокрий сніг і дощ, вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, повідомляє

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (у східних областях вночі 1-6° морозу).

У Києві - вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

У середу, 28 грудня, часом мокрий сніг. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на заході країни пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві мокрий сніг. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

Раніше заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко повідомив, що в листопаді-грудні 2016 року середньомісячна температура очікується близькою до норми, а в січні-лютому – вище середньої багаторічної. "Тому в цілому зима 2016-2017 року характеризується як відносно тепла", - додав заступник директора Укргідрометцентру.