Євробачення: поп-музика, політика і мавпа-танцюрист, але ніякої Росії - NYT

Оглядачі конкурсу вважають, що він постав перед серйозною кризою через конфлікт Росії з Україною.

"Євробачення" стає напруженим через конфлікт України і Росії.

Блискітки, яскраві диско-вогні і готовність до боротьби - настав час для, свята кітчу і поп-музики з прихованою політикою і патріотизмом. Це не просто пісенний конкурс, це дипломатія, втілена в танцях.

Про це пише New York Times, додаючи, що цього тижня учасники з 40 країн вийдуть на сцену в Києві, щоб поборотися за корону Євробачення. За ними будуть стежити близько 200 мільйонів телеглядачів. На 62-му щорічному конкурсі будуть вже досвідчені співаки, електробіти, румуни, які співають йодлі і навіть горила-танцюрист. Але буде і велика недостача: Росія, чиїй участі в конкурсі "завадив дипломатичний і військовий конфлікт" з сусідньою Україною.

Видання зауважує, що Росія стала один з "важковаговиків" Євробачення поруч зі Швецією, маючи велику кількість фіналістів. Однак, цього року Україна заблокувала участь російської учасниці Юлії Самойлової через її виступ в анексованому російськими військами Криму. У відповідь російський державний "Перший" телеканал відмовився транслювати "Євробачення" і замість фінального шоу покаже глядачам фільм "Чужий".

Росію розлютила минулорічна перемога України, яку виборола для неї співачка Джамала з піснею "1944". У пісні йшлося про депортацію кримських татар до Центральної Азії в часи СРСР. Але пісня також викликала паралель і з тим, як президент Володимир Путін сьогодні поводиться з народом в Криму.

У всякому разі, на правах переможця Україна проводить цього року "Євробачення". Автор офіційної історії конкурсу Джон Кеннеді О'Коннор зауважив, що Україна часто використовувала канкурс, щоб "дратувати" Росію.

"Минулого разу, коли конкурс проходив у Києві, там була пісня про Помаранчеву революцію. І їй все одно допустили до змагання. Україна багато разів виходила за рамки, і тепер конкурс прямує до реальної кризи", - сказав він.

Конфлікт між Москвою і Києвом став головним болем для продюсера Євробачення - European Broadcasting Union, який намагається розділяти політку і поп-музику. Відверто політичні прапори і банери заборонені, а лірику ретельно перевіряють на провокації. Тому в 2009 році European Broadcasting Union заборонив грузинському конкурсанту виступати з піснею "We Don't Wanna Put In". Організаторів також критикували за те, що вони дозволили Джамалі минулого року виступати з піснею "1944" на тлі російсько-української війни.

Уїдливість набула іронічності, оскільки "Євробачення" було засноване в 1956 році, щоб якраз зібрати країни Європи разом після закінчення війни. Воно з'явилося за рік до заснування Європейської економічної спільноти, яка потім переросла в Євросоюз.

"Євробачення, як Європейська економічна спільнота, була створена на основі переконання, що нам не потрібна нова війна в Європі", - сказав автор книги про історію конкурсу Кріс Вест.

За роки свого існування "Євробачення" розрослося. І якщо на початку в ньому брали участь сім країн, то тепер конкурсантів більше 40, зокрема з неєвропейських країн, таких як Ізраїль і Австралія. Конкурс посприяв кар'єрі багатьох музикантів, зокрема шведського гурту ABBA, який став переможцем 1974 року, канадської співачки Селін Діон, яка перемогла від Швейцарії у 1988-му, ірландського колективу Riverdance в 1994-му.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

25 лютого стало відомо, що Україну в цьому році на пісенному конкурсі представить гурт O.Torvald.