ЄС виділить 18 млн євро допомоги постраждалим від бойових дій в Донбасі

Гуманітарна допомога призначена мирним жителям по обидва боки від лінії зіткнення.

ЄС виділить додаткові кошти на допомогу Донбасу Василь Артюшенко, DT.UA

Європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та кризового управління Христос Стіліанідес повідомив про виділення додаткового фінансування людям, постраждалим внаслідок, повідомляє прес-служба Європейської комісії

За словами Стіліанідеса, на допомогу жителям Донбасу будуть додатково направлені 18 млн євро.

"Недавня ескалація насильства на сході України та її вплив на цивільне населення викликає серйозні побоювання. Ось сьогодні в Бахмуті я хочу звернутися до українців і сказати, що ви не одні. Всім нужденним мирним громадянам по обидві сторони лінії розмежування буде надана допомога", - підкреслив єврокомісар під час свого сьогоднішнього візиту в Донецьку область.

Дипломат упевнений в тому, що програма комісії допоможе її партнерам по гуманітарній місії у східній Україні покрити термінові медичні, житлові та санітарні потреби, а також вирішити проблему водопостачання.

Європейська комісія надає гуманітарну допомогу найбільш уразливим верствам населення, незалежно від того, в якій області конфлікту вони знаходяться, а також біженцям. Приблизно 50% гуманітарної допомоги комісії призначено для нужденних на непідконтрольних Україні територіях.

З початку 2014 року разом із фінансуванням, забезпеченим безпосередньо державами-членами ЄС, в цілому спрямовано понад 399 млн євро гуманітарної та відновлювальної допомоги людям, постраждалим внаслідок боїв в зоні проведення АТО.

Як раніше повідомляв представник Мальти в Раді ЄС Ян Борг, Євросоюз готує масштабну програму з надання допомоги у відновленні зруйнованої інфраструктури Донбасу. Ця програма буде ґрунтуватися на фінансовому плані на 2018-2020 роки, і передбачає масштабну реконструкцію територій на сході України.