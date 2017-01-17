Єфремову продовжили арешт до 17 березня

Регіонала перевели з Києва в СІЗО Старобільська Луганської області. Там же почався суд над ним.

Єфремов буде сидіти на батьківщині

Старобільський районний суд Луганської області продовжив екс-керівнику фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 березня.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні суду за клопотанням прокуратури.

Як відомо, 16 січня 2017 року Старобільський суд почав підготовче засідання у справі Єфремова. На ньому було прийнято рішення надати підсудному безкоштовного захисника з причини відсутності його адвокатів. Єфремов відмовився від цього, але суд не задовольнив відповідне клопотання обвинуваченого. Тому на засіданні у вівторок цей адвокат був присутній.

Наступне засідання у Старобільську відбудеться 24 січня.

Олександр Єфремов був затриманий 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в державі зраді, посяганні на територіальну цілісність і державний суверенітет України, захопленні державних будівель, а також сприянні створенню терористичної організації "ЛНР".

13 січня Олександра Єфремова конвоювали в Луганську область.