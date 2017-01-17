Єфремову продовжили арешт до 17 березня

Регіонала перевели з Києва в СІЗО Старобільська Луганської області. Там же почався суд над ним.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні суду за клопотанням прокуратури.
Як відомо, 16 січня 2017 року Старобільський суд почав підготовче засідання у справі Єфремова. На ньому було прийнято рішення надати підсудному безкоштовного захисника з причини відсутності його адвокатів. Єфремов відмовився від цього, але суд не задовольнив відповідне клопотання обвинуваченого. Тому на засіданні у вівторок цей адвокат був присутній.
Наступне засідання у Старобільську відбудеться 24 січня.
Олександр Єфремов був затриманий 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в державі зраді, посяганні на територіальну цілісність і державний суверенітет України, захопленні державних будівель, а також сприянні створенню терористичної організації "ЛНР".
13 січня Олександра Єфремова конвоювали в Луганську область.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,