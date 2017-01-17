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Єфремову продовжили арешт до 17 березня

17 січня в 19:42

Регіонала перевели з Києва в СІЗО Старобільська Луганської області. Там же почався суд над ним.

Александр Ефремов
Єфремов буде сидіти на батьківщині
Старобільський районний суд Луганської області продовжив екс-керівнику фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 березня.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні суду за клопотанням прокуратури.

Як відомо, 16 січня 2017 року Старобільський суд почав підготовче засідання у справі Єфремова. На ньому було прийнято рішення надати підсудному безкоштовного захисника з причини відсутності його адвокатів. Єфремов відмовився від цього, але суд не задовольнив відповідне клопотання обвинуваченого. Тому на засіданні у вівторок цей адвокат був присутній.

Наступне засідання у Старобільську відбудеться 24 січня.

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Олександр Єфремов був затриманий 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в державі зраді, посяганні на територіальну цілісність і державний суверенітет України, захопленні державних будівель, а також сприянні створенню терористичної організації "ЛНР".

13 січня Олександра Єфремова конвоювали в Луганську область.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги Єфремов Луганськ
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