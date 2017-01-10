Єфремова утримують в двомісній камері з кватиркою – СБУ

СБУ готова пустити Лутковську в камеру до Єфремову для ознайомлення з умовами утримання колишнього регіонала.

Єфремова тримають у стандартній камері ізолятора СБУ площею 13,5 кв. м Андрій Товстиженко, ZN.UA

Колишній керівник фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов знаходиться в стандартній двомісній камері площею 13,5 кв. м, яка обладнана всім необхідним, повідомляє прес-служба СБУ.

"Вікно з кватиркою вільно відкривається за бажанням затриманого", - йдеться в повідомленні прес-служби в Facebook.

В СБУ підкреслили, що за весь час перебування під вартою Єфремов і його адвокати не подали жодної скарги, в тому числі на умови утримання.

"СБУ офіційно спростовує інформацію адвокатів, оприлюднену в інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ, про начебто "нелюдські" умови перебування Олександра Єфремова в ізоляторі тимчасового тримання СБ України", - йдеться в повідомленні.

В СБУ для припинення спекуляцій готові надати можливість для ознайомлення з умовами утримання пана Єфремова уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковській.

Олександр Єфремов був затриманий 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і державний суверенітет України, захопленні державних будівель, а також сприянні створенню терористичної організації "ЛНР".

24 листопада Печерський суд Києва продовжив арешт Олександра Єфремова до 22 січня 2017 року.