Єдиним власником телеканалу "Тоніс" став колишній регіонал Макеєнко

Телеканал "Тоніс" зосередиться на інформаційно-аналітичному мовленні. Для цього запрошені російські журналісти Євген Кисельов і Матвій Ганапольський.

Тепер телеканал "Тоніс" офіційно належить колишньому регіоналу Макеєнку (а не Януковичу)

Колишній народний депутат від Партії регіонів, екс-голова Київської міської державної адміністрації Володимир Макеєнко став єдиним власником телеканалу "Тоніс".

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, розмір внеску Макеєнка в статутний фонд становить 16,7 млн грн. Директором телеканалу залишився Олександр Бутко.

Макеєнко став власником 9,5% телеканалу "Тоніс" у березні 2017 року. На той момент 80% статутного капіталу залишалося за ТОВ "Тоніс". Тоді ж телеканал оголосив про новий етап свого розвитку. Основним напрямком каналу буде інформаційно-аналітичне мовлення. На ньому будуть працювати відомі телеведучі Євген Кисельов і Матвій Ганапольський.

У лютому 2015 року голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко повідомив, що Генеральна прокуратура в ході досудового розслідування встановила, що Олександр Янукович опосередковано володіє телеканалом "Тоніс", "Бізнес", "Добро" і "Погода".

Макеєнко - у 2002 році депутат Верховної Ради України від партії "Наша Україна". У 2005 році вступив у Партію Регіонів України, у 2006 - заступник глави фракції Партії регіонів у Раді. За указом Віктора Януковича очолював Київську міську державну адміністрацію з 25 січня до 7 березня 2014 року.