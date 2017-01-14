Японці передали українському госпіталю обладнання на 22,5 мільйона гривень

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У церемонії передачі взяли участь президент України та посол Японії.

Японія передала медичне обладнання для українських прикордонників Сайт президента України

Уряд Японії передав медичне обладнання Центрального клінічного госпіталю Державної прикордонної служби України.

Серед переданого обладнання Комп'ютерний томограф "Toshiba" 2016 року, відеоендоскопічної комплект "Olympus", цифрова рентгенівська система "Calypso". Донором проекту виступило Уряд Японії за сприяння Офісу проектної підтримки ООН (UNOPS). Загальний бюджет склав 22 млн 502 тис грн, повідомляє прес-служба президента України.

Також повідомляється, що в церемонії передачі обладнання брали участь президент Украины Петро Порошенко і посол Японії в Україні Сиґеки Сумі.

"Сьогоднішня передача медичного обладнання є не тільки прикладом співпраці України, Організації об'єднаних націй та Японії, але і першою подією Року Японії в Україні, яке символізує тісну взаємодію між Україною і Японією", - сказав він на церемонії.

Нагадаємо, що 2017 рік оголошений роком Японії в Україні.