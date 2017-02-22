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Янукович запропонував Путіну і Трампу провести референдум про статус Донбасу

22 лютого в 09:51

Побіжний президент вважає, що в "нормандський формат" потрібно включити терористів ОРДЛО.

Янукович в Ростове
Янкович у відкритому листі запропонував Путіну і Трампу провести референдум про статус Донбасу
кадр YouTube
Колишній президент-утікач Віктор Янукович написав відкритого листа президенту РФ Володимиру Путіну, президенту США Дональду Трампу, лідерам Польщі, Франції та Німеччини, керівникам громадських організацій, в якому порекомендував "в разі невиконання Україною Мінських угод, провести референдум щодо статусу Донбасу".

"Включити в переговори в рамках "нормандського формату" представників "протестуючої сторони", що представляє народ Донбасу, а в разі невиконання нинішньою українською владою Мінських угод ініціювати проведення референдуму про статус Донбасу", - написав Янукович.

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Раніше Янукович заявив, що не просив президента РФ Володимира Путіна вводити війська в Україні.

Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дозволив заочне розслідування у справі про держзраду Януковича.

Раніше слідство отримало фотокопію звернення Януковича до президента РФ Володимира Путіна від 1 березня 2014 року з проханням ввести російські війська в Україну.

Під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції гідності, Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Янукович Україна Путін Донбас референдум Трамп
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