Янукович запропонував Путіну і Трампу провести референдум про статус Донбасу

Побіжний президент вважає, що в "нормандський формат" потрібно включити терористів ОРДЛО.
"Включити в переговори в рамках "нормандського формату" представників "протестуючої сторони", що представляє народ Донбасу, а в разі невиконання нинішньою українською владою Мінських угод ініціювати проведення референдуму про статус Донбасу", - написав Янукович.
Раніше Янукович заявив, що не просив президента РФ Володимира Путіна вводити війська в Україні.
Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дозволив заочне розслідування у справі про держзраду Януковича.
Раніше слідство отримало фотокопію звернення Януковича до президента РФ Володимира Путіна від 1 березня 2014 року з проханням ввести російські війська в Україну.
Під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції гідності, Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.Інтерфакс-Україна