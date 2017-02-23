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Янукович вважає Донбас частиною України

23 лютого в 00:50

Біглий президент представив своє бачення повернення окупованих територій.

Янукович Ростов
Янукович виступає за деокупацію Донбасу
Кадр/YouTube
Віктор Янукович висловився за повернення окупованих територій Донбасу під контроль України, про це він заявив на прес-конференції в Москві.

"Я категорично проти того, щоб Донбас виходив з територіальної цілісності України. Донбас потрібно, щоб залишався в Україні. Але для цього треба створити всі умови мирного співіснування, раз. Друге, відновити інфраструктуру Донбасу", - сказав він.

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Раніше Янукович запропонував Путіну і Трампу провести референдум про статус Донбасу.

За матеріалами: 112 Україна
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Теги Донбас Україна Янукович повернення ПРО Путін сказ Трамп референдум статус інфраструктура друге
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