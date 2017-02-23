Янукович вважає Донбас частиною України

Біглий президент представив своє бачення повернення окупованих територій.

Янукович виступає за деокупацію Донбасу Кадр/YouTube Віктор Янукович висловився за повернення окупованих територій Донбасу під контроль України, про це він заявив на прес-конференції в Москві.

"Я категорично проти того, щоб Донбас виходив з територіальної цілісності України. Донбас потрібно, щоб залишався в Україні. Але для цього треба створити всі умови мирного співіснування, раз. Друге, відновити інфраструктуру Донбасу", - сказав він.

Раніше Янукович запропонував Путіну і Трампу провести референдум про статус Донбасу.