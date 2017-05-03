Янукович подав скаргу до ЄСПЛ про незаконність свого заочного засудження

Біглий екс-президент вважає незаконним його заочне засудження за статтею "держзрада".

Янукович оскаржить своє засудження в європейському суді ТАСС

Президент-втікач Віктор Янукович направив у ЄСПЛ-Європейський суд з прав людини) скаргу про незаконність його заочного засудження і недопуску до участі в суді, повідомив УНІАН адвокат Януковича Віталій Сердюк.

"Янукович дійсно передав нам своє звернення до ЄСПЛ, оскільки вважає незаконним його заочне засудження за статтею "держзрада", і заявляє про відсутність доступу до участі в процесі", – сказав Сердюк.

Також Сердюк зазначив, що буде присутнім 4 травня на підготовчому засіданні Оболонського районного суду Києва. "Повірте, буде цікаво", - сказав він.

Оболонський районний суд викликав біглого екс-президента України Віктора Януковича на засідання у справі про держзраду, відповідна повістка опублікована на сайті суду.

Засідання відбудеться 4 травня. Обвинувачений повинен прибути на 10 годин ранку.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення поправок до Кримінально-процесуального кодексу, які будуть використані для процедури заочного засудження, в тому числі, біглого екс-президента Віктора Януковича.