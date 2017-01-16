Вже завтра в Україні можуть посилитися морози

На дорогах країни очікується ожеледиця.

В Україну повертаються холоди

У найближчу добу погода в Україні буде визначатися полем підвищеного атмосферного тиску та холодним повітрям, що надходить з північно-заходу Європи.

За даними Укргідромецентра, температура вночі може опуститися до 7-12°, у західних, північних та центральних областях місцями до 15° морозу, вдень 2-7° морозу (в Карпатах вночі 13-18°, вдень 3-9° морозу); на крайньому сході країни, в Криму та Приазов'ї вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.

Опадів не передбачається, лише в Криму мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-10 м/с, вдень у південній частині місцями пориви 15-17 м/с.

Вночі та вранці в Україні, крім крайнього півдня, слід очікувати туману.

У Києві – без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 2-4° морозу.

На 18 січня синоптики прогнозують в Україні без істотних опадів. Температура вночі 9-14°, місцями (крім півдня) 15-17° морозу, вдень у більшості областей 4-9°, на півдні 0-5° морозу.

Нагадаємо, в суботу в Рахівському районі Закарпатської області з гір зійшли чотири снігові лавини.