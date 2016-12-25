ЗСУ понесли втрати під Світлодарськом через недоліки в командуванні та підготовці бійців - Бутусов

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Нові бої на Свівтлодарській дузі дозволили зробити нові висновки про боєздатність сил АТО та проблеми армії противника.

Українських бійців і офіцерів слід готувати до локальної війні Facebook/Міністерство оборони України

Умови війни в Донбасі вимагають підготовки збройних сил України до проведення локальних операцій на обмежених ділянках фронту, пише в своїй статті для DT.UA журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

Аналізуючи нові бої на Світлодарській дузі, аналітик зазначає, що при врахуванні характеру конфлікту в Донбасі, настільки серйозних втрат серед сил АТО можна було б уникнути.

"Якби такі операції проводилися за планом, якби до таких операцій війська готувалися, починаючи з навчальних центрів, Україна змогла б вибити найголовніше — людський ресурс противника, його бойовий дух", - йдеться в статті.

Автор зазначає, що бої під Світлодарськом розкрили гостру проблему російських окупаційних військ: незважаючи на низьку укомплектованість сил АТО, супротивник відчуває ще більшу нестачу людського ресурсу.

"

Особливо великі проблеми в противника з піхотою — як за чисельністю, так і за мотивацією. Їх можна й треба бити, і, з правильною підготовкою, втрати в таких локальних операціях будуть не більші, ніж при звичайному сидінні в траншеях. А ось вплив на ворога бойових втрат — величезний. Ми не можемо конкурувати з росіянами в кількості старої радянської зброї на Донбасі, — вони завезуть не менше. Але ми можемо вибити в противника те, чого йому по-справжньому бракує", - зазначає експерт.

За словами Бутусова, сьогодні українська армія повинна готуватися на полігонах саме до локальних операцій, самостійних дій піхоти та грамотних тактичних дій на обмежених ділянках фронту.

Повідомлялося, що 18 грудня бійці ВСУ відбили атаку російських окупантів на Світлодарській дузі. Втрати сил АТО склали п'ять чоловік убитими і пораненими шість чоловік. За даними розвідки противник втратив 20 чоловік вбитими і 30 пораненими. Двогодинному бою передував артилерійський обстріл українських позицій.

Станом на 23 грудня, на Светлодарській дузі загинули вісім українських бійців, один потрапив у полон.

Речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко назвав втрати українських військових на Світлодарській дузі "найважчими за останні п'ять місяців".

Детальніше про загострення ситуації під Світлодарськом читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".