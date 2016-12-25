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ЗСУ понесли втрати під Світлодарськом через недоліки в командуванні та підготовці бійців - Бутусов

25 грудня в 08:05

Нові бої на Свівтлодарській дузі дозволили зробити нові висновки про боєздатність сил АТО та проблеми армії противника.

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Українських бійців і офіцерів слід готувати до локальної війні
Facebook/Міністерство оборони України
Умови війни в Донбасі вимагають підготовки збройних сил України до проведення локальних операцій на обмежених ділянках фронту, пише в своїй статті для DT.UA журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

Аналізуючи нові бої на Світлодарській дузі, аналітик зазначає, що при врахуванні характеру конфлікту в Донбасі, настільки серйозних втрат серед сил АТО можна було б уникнути.

"Якби такі операції проводилися за планом, якби до таких операцій війська готувалися, починаючи з навчальних центрів, Україна змогла б вибити найголовніше — людський ресурс противника, його бойовий дух", - йдеться в статті.

Автор зазначає, що бої під Світлодарськом розкрили гостру проблему російських окупаційних військ: незважаючи на низьку укомплектованість сил АТО, супротивник відчуває ще більшу нестачу людського ресурсу.

"

Особливо великі проблеми в противника з піхотою — як за чисельністю, так і за мотивацією. Їх можна й треба бити, і, з правильною підготовкою, втрати в таких локальних операціях будуть не більші, ніж при звичайному сидінні в траншеях. А ось вплив на ворога бойових втрат — величезний. Ми не можемо конкурувати з росіянами в кількості старої радянської зброї на Донбасі, — вони завезуть не менше. Але ми можемо вибити в противника те, чого йому по-справжньому бракує", - зазначає експерт.

За словами Бутусова, сьогодні українська армія повинна готуватися на полігонах саме до локальних операцій, самостійних дій піхоти та грамотних тактичних дій на обмежених ділянках фронту.

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Повідомлялося, що 18 грудня бійці ВСУ відбили атаку російських окупантів на Світлодарській дузі. Втрати сил АТО склали п'ять чоловік убитими і пораненими шість чоловік. За даними розвідки противник втратив 20 чоловік вбитими і 30 пораненими. Двогодинному бою передував артилерійський обстріл українських позицій.

Станом на 23 грудня, на Светлодарській дузі загинули вісім українських бійців, один потрапив у полон.

Речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко назвав втрати українських військових на Світлодарській дузі "найважчими за останні п'ять місяців".

Детальніше про загострення ситуації під Світлодарськом читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО Донбас бої
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