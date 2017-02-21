Волонтерською діяльністю займаються близько 15% українців

У 2016 році волонтери віддавали своїй безкоштовній праці менше часу, ніж у 2015 році, проте істотно більше, ніж у 2012 році.

Кожен сьомий українець вважає себе волонтером

Протягом 2016 рокузаймалися 14% українців, свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, скільки ж громадян України займалися волонтерською діяльністю у 2015 році (13%), а у 2012 році – лише 10%.

Найбільша кількість волонтерів у 2016 році була на Донбасі (24%), у Центральному (17%) та Західному (12%) регіонах; істотно менше – на Сході (6%) та Півдні (5,5%).

Порівняно з 2012 роком зараз волонтери витрачають більше часу на волонтерську діяльність: тоді кілька годин на тиждень подібній діяльності присвячували лише близько 6% волонтерів, а варіанту щодо щоденної волонтерської праці навіть не було в анкеті. У 2016 році щоденно волонтерською діяльністю займалися близько 5% волонтерів і ще близько 11% присвячували цьому кілька годин на тиждень.

Щоправда, у 2015 році волонтери працювали значно інтенсивніше: щоденно працювали так само 5% волонтерів, але 23% працювали кілька годин на тиждень.

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування КМІС, у 2016 році баланс довіри-недовіри до волонтерів знизився порівняно з 2015 роком (з 44,1% до 33,9%), але більше половини українців все ще довіряють волонтерам.