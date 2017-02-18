Топ Новини
<
>

Волонтер загинув у зоні АТО

18 лютого в 10:13

Представник одного з благодійних фондів загинув під Кримським.

потери ранения
В зоні АТО в Донбасі загинув волонтер
Прес-центр АТО/Facebook
Український волонтер загинув 17 лютого в зоні проведення АТО в Донбасі від осколкового поранення, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"17 лютого близько 16.30 неподалік від населеного пункту Кримське від осколкового поранення загинув український волонтер - представник одного з вітчизняних благодійних фондів", - йдеться у повідомленні штабу АТО в Facebook сьогодні, 18 лютого.

Наголошується, що військовослужбовці знали його як істинного патріота, відданого ідеї незалежності України.

Читайте також: Ситуація в АТО загострилася, ЗСУ дозволили реагувати на провокації бойовиків — Муженко

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги АТО загинув Україна волонтер
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.99
EUR 28.75
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...