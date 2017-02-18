Волонтер загинув у зоні АТО

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Представник одного з благодійних фондів загинув під Кримським.

В зоні АТО в Донбасі загинув волонтер Прес-центр АТО/Facebook

Український волонтер загинув 17 лютогов Донбасі від осколкового поранення, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"17 лютого близько 16.30 неподалік від населеного пункту Кримське від осколкового поранення загинув український волонтер - представник одного з вітчизняних благодійних фондів", - йдеться у повідомленні штабу АТО в Facebook сьогодні, 18 лютого.

Наголошується, що військовослужбовці знали його як істинного патріота, відданого ідеї незалежності України.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".