Вночі в Лук'янівському СІЗО горіла адмінбудівля - заступник начальника ізолятору

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під час пожежі ніхто не постраждав, однак з будівлі евакуювали 43 людини.

Стали відомі подробиці пожежі в Лук'янівському СІЗО nbnews.com.ua

У ніч на 7 травня на даху однієї з адміністративних будівель Лук'янівського СІЗО сталася пожежа, повідомив заступник начальника ізолятора Віталій Шкурба.

"Дана частина будівлі - адміністративна, під ним (дахом, - ред.) знаходяться кабінети медпрацівників та працівників соціальної служби. В цій частині будівлі житлових приміщень немає", - повідомив він у коментарі для "112. Україна".

За його словами, пожежа на даху адміністративної будівлі для утримання ув'язнених виникла близько 01:40 ночі. На місце викликали наряд ДСНС та опергрупу Шевченківського райуправління поліції. Пожежу було локалізовано о 02:57, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

За словами Шкурби, під час пожежі із сусідньої частини будівлі були евакуйовані 43 людини. Він також додав, що частину згорілого шиферу вже прибрано з даху силами співробітників СІЗО.

Як зазначив заступник начальника установи, попередня причина пожежі – замикання електропроводки.

Інформація про пожежу на території Лук'янівського СІЗО з'явилася в ЗМІ ввечері 6 травня. Повідомлялося, що горів корпус для неповнолітніх ув'язнених. У мережі також з'явилися відео, на якому відзнято саму пожежу.