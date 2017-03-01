Внаслідок обстрілу Красногорівки поранений мирний житель

Осколок потрапив в пенсіонерку.
Повідомлення про подію надійшло в поліцію з лікарні Красногорівки близько 20:10.
Під вогонь артилерії бойовиків потрапив приватний сектор по вулиці 1 травня, яка розташована поблизу лінії розмежування. Жінка в цей час перебувала в будинку. Під час чергового вибуху осколок влетів через вікно і поранив її.
Пенсіонерка 1946 року народження отримала осколкове поранення правої руки.
Постраждала була госпіталізована в місцеву лікарню, звідки пацієнтку направили в лікарню міста Курахове.
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