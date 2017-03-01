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Внаслідок обстрілу Красногорівки поранений мирний житель

1 березня в 23:32

Осколок потрапив в пенсіонерку.

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Бойовики стріляють по Красногорівці
@lugradar
Внаслідок артилерійського обстрілу терористами Красногорівки Донецької області була поранена одна жінка, повідомляє прес-служба обласної поліції.

Повідомлення про подію надійшло в поліцію з лікарні Красногорівки близько 20:10.

Під вогонь артилерії бойовиків потрапив приватний сектор по вулиці 1 травня, яка розташована поблизу лінії розмежування. Жінка в цей час перебувала в будинку. Під час чергового вибуху осколок влетів через вікно і поранив її.

Пенсіонерка 1946 року народження отримала осколкове поранення правої руки.

Постраждала була госпіталізована в місцеву лікарню, звідки пацієнтку направили в лікарню міста Курахове.

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За добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, ще четверо поранені.

За матеріалами: DT.UA
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Теги лікарня жінка обстріл пенсіонерка поліція час міст постраждала поранення
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