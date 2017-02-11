Внаслідок ДТП в Києві постраждали 10 людей

Серед поранених – дві вагітні жінки.
Серед постраждалих – двоє дітей і дві вагітні жінки.
"Страшне смертельне ДТП у Києві на Гетьмана: загинула мати, батько та двоє доньок 3 і 7 років - в реанімації. Постраждали дві вагітні жінки. Всього 9 госпіталізовані", – йдеться в повідомленні ресурсу.
За попередньою інформацією, бус Mercedes вилетів на зустрічну смугу в автомобіль Fiat з сім'єю, зачепивши машину Audi.
"Водія Fiat витягував спецзагін рятувальників. На місці працює машина "Медицина катастроф" та оперативно-слідча група. Велика пробка з обох сторін", – пише ресурс.
Раніше у Вінницькій області зіткнулися три автобуси і легковий автомобіль, одна людина загинула.dtp.kiev.ua