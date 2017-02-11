Внаслідок ДТП в Києві постраждали 10 людей

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Серед поранених – дві вагітні жінки.

Під час ДТП загинула жінка

У Києві на вул. Гетьмана відбулося ДТП , внаслідок якої одна людина загинула, дев'ять постраждалих отримали поранення і госпіталізовані, повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

Серед постраждалих – двоє дітей і дві вагітні жінки.

"Страшне смертельне ДТП у Києві на Гетьмана: загинула мати, батько та двоє доньок 3 і 7 років - в реанімації. Постраждали дві вагітні жінки. Всього 9 госпіталізовані", – йдеться в повідомленні ресурсу.

За попередньою інформацією, бус Mercedes вилетів на зустрічну смугу в автомобіль Fiat з сім'єю, зачепивши машину Audi.

"Водія Fiat витягував спецзагін рятувальників. На місці працює машина "Медицина катастроф" та оперативно-слідча група. Велика пробка з обох сторін", – пише ресурс.

Раніше у Вінницькій області зіткнулися три автобуси і легковий автомобіль, одна людина загинула.