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Внаслідок ДТП в Києві постраждали 10 людей

11 лютого в 23:11

Серед поранених – дві вагітні жінки.

ДТП Киев
Під час ДТП загинула жінка
У Києві на вул. Гетьмана відбулося ДТП, внаслідок якої одна людина загинула, дев'ять постраждалих отримали поранення і госпіталізовані, повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

Серед постраждалих – двоє дітей і дві вагітні жінки.

"Страшне смертельне ДТП у Києві на Гетьмана: загинула мати, батько та двоє доньок 3 і 7 років - в реанімації. Постраждали дві вагітні жінки. Всього 9 госпіталізовані", – йдеться в повідомленні ресурсу.

За попередньою інформацією, бус Mercedes вилетів на зустрічну смугу в автомобіль Fiat з сім'єю, зачепивши машину Audi.

"Водія Fiat витягував спецзагін рятувальників. На місці працює машина "Медицина катастроф" та оперативно-слідча група. Велика пробка з обох сторін", – пише ресурс.

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Раніше у Вінницькій області зіткнулися три автобуси і легковий автомобіль, одна людина загинула.

За матеріалами: dtp.kiev.ua
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