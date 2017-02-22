Власників паспортів "ДНР" і ЛНР" лякають позбавленням українського громадянства - ІС

Дана міра нібито буде прийнята Україною у відповідь на визнання Росією "документів" ОРДЛО.
В "адміністраціях" терористичних організацій активно обговорюють навіть можливість налагодження "дипломатичних відносин" з Росією.
Кількість поданих заяв від населення на отримання "паспортів" "ДНР" і "ЛНР" в останні дні різко збільшилася.
Разом із тим, серед місцевого населення поширюються чутки про те, що у відповідь на визнання Росією "документів Л-ДНР", Україна буде позбавляти їх власників українського громадянства. При цьому багато жителів тимчасово непідконтрольних Україні територій впевнені в тому, що всі відповідні бази даних "за допомогою хакерів" у Києва є.
"Подібна перспектива викликає негативний резонанс, оскільки від наявності громадянства України залежать різні соцвиплати з українського бюджету", - підкреслює Тимчук.
Як повідомлялося, Російська Федерація визнала дійсними "документи", які посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки" транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".
Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв про те, що Росія не визнавала на офіційному рівні "паспорта", які видають мешканцям ОРДЛО бойовики терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".DT.UA