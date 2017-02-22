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Власників паспортів "ДНР" і ЛНР" лякають позбавленням українського громадянства - ІС

22 лютого в 13:03

Дана міра нібито буде прийнята Україною у відповідь на визнання Росією "документів" ОРДЛО.

Паспорт ДНР
Власники паспортів "ДНР" і "ЛНР" побоюються залишитися без українського громадянства
nahnews.org
Окупаційна влада "ЛНР" і "ДНР" після визнання Росією "документів" очікує на різке посилення "офіційних" зв'язків з країною-агресором, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

В "адміністраціях" терористичних організацій активно обговорюють навіть можливість налагодження "дипломатичних відносин" з Росією.

Кількість поданих заяв від населення на отримання "паспортів" "ДНР" і "ЛНР" в останні дні різко збільшилася.

Разом із тим, серед місцевого населення поширюються чутки про те, що у відповідь на визнання Росією "документів Л-ДНР", Україна буде позбавляти їх власників українського громадянства. При цьому багато жителів тимчасово непідконтрольних Україні територій впевнені в тому, що всі відповідні бази даних "за допомогою хакерів" у Києва є.

"Подібна перспектива викликає негативний резонанс, оскільки від наявності громадянства України залежать різні соцвиплати з українського бюджету", - підкреслює Тимчук.

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Як повідомлялося, Російська Федерація визнала дійсними "документи", які посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки" транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв про те, що Росія не визнавала на офіційному рівні "паспорта", які видають мешканцям ОРДЛО бойовики терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Росія ЛНР ДНР паспорт визнання
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