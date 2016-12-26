Власники згорілих київських складів секонд-хенду підозрюють підпал

Таку версію пожежі озвучив директор КП "Київблагоустрій" Іван Кліпа. За його словами, МАФи поблизу "Даринку" були законними.

Власники згорілих складів вважають, що їхні торгові точки могли підпалити serblog.ru

Голова КПІван Кліпа розповів про можливі причини загоряння складів секонд-хенду біля "Даринку" у неділю, 25 грудня.

Він зазначив, що всі МАФи на двох тисячах квадратних кілометрів згорілої площі були законними. І інформація про те, що міська влада планувала їх зносити, не відповідає дійсності.

"Низка МАФів (секонд-хенд), розташованих між вулицями Попудренка та Броварським проспектом, мають чинні дозвільні документи, сплачують пайову частку в міський бюджет, на них не було виписано доручення на демонтаж і вони не знаходяться в списках незаконних МАФів, опублікованих на сайті департаменту міського благоустрою", - написав на своїй сторінці в Facebook Кліпа.

За словами директора КП, нормальній роботі ринку в неділю заважали невідомі.

"Вчора невідомі люди весь день протидіяли роботі та функціонування ринку", - додав він.

А власники згорілих складів виявили кілька осередків займання, що, на їхню думку, може свідчити про те, що склади підпалили навмисне.

"За інформацією власників секонд-хенду пожежа - це не самозаймання, а підпал. У всякому разі, ними встановлено чотири осередки загоряння", - зазначив директор КП.

Як повідомлялося раніше, пожежа спалахнула в районі станції метро "Лісова" на східній околиці Києва. Площа пожежі, за словами керівника прес-служби ГУ ДСНС України в Києві Світлани Водолаги, становила дві тисячі квадратних метрів.

Раніше співробітники "Київського метрополітену" повідомляли про сильне пошкодження силового електрообладнання на станції метро "Лісова", і збиралися закрити її на невизначений термін.

Пізніше стало відомо, що рух поїздів на станціях метро "Лісова" і "Чернігівська" відновили.