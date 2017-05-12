Влада Дніпра буде матеріально допомагати ветеранам замість ветеранських організацій

У місті залишилося 809 справжніх ветеранів Другої світової війни.

У Дніпрі будуть адресно допомагати ветеранам

Позбавивши ветеранські організації бюджетного фінансування і виселивши їх приміщень мерії, влада Дніпра при цьому має намір надавати адреснубю допомогу реальним ветеранам Другої світової війни, яких в місті залишилося 809 осіб.

"Фінансування позбавляють тільки ветеранські організації, які останнім часом працюють в основному для політичного піару", - йдеться в повідомленні прес-служби мерії Дніпра.

У повідомленні наголошується, що міська влада матеріально підтримують ветеранські організації вже не перший рік, втім, ніяких звітів про витрачені кошти об'єднання не надавали.

"У цьому році на зарплати, придбання канцтоварів та проведення фестивалів вони повинні були отримати близько 1,2 млн грн. Тепер ці гроші повернуть у міський бюджет. Крім того, як свідчить практика, кількість ветеранських організацій не відображає кількості ветеранів, які дійсно потребують підтримки", - сказано в повідомленні.

У мерії Дніпра вважають, що матеріальна допомога повинна надаватися адресно, тобто безпосередньо самим ветеранам. Зараз у мерії розробляють механізм, який дозволить перевести фінансування ветеранських організацій з загального на особисте.

Нагадаємо, що після заворушень у місті 9 травня мер Дніпра Борис Філатов заявив про зупинення фінансування ветеранських організацій з міського бюджету.