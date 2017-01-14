Влада Чехії дозволили перевезти в Україну останки письменника Олеся

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Останки письменника Олеся повернуться в Україну найближчим часом, повідомив український президент.

Останки письменника Олеся перепоховають в Україні Ігор Булига

Влада Чехії дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків письменникаповідомив президент України Петро Порошенко.

"Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків О. Олеся. Готуємо перевезення в Україну вже найближчим часом, - написав він у своєму твіттері.

Як відомо, Олександр Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на кладовищі, розміром у 20 тисяч чеських крон на 10 років (приблизно 20 тис. грн). За словами представників місцевої української громади, до недавнього часу ренту за могилу Олеся платив, за власною ініціативою, громадянин Чехії і виходець з України Володимир Михайлишин. Однак, коли Михайлишин помер, його син прийняв рішення поховати батька на могилі Олеся. 3 січня прах Олеся ексгумували і помістили в депозитарій кладовища.

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ організувати перевезення праху Олеся з Чехії в Україну, а Міністерству культури – організувати церемонію перепоховання.