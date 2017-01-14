Влада Чехії дозволили перевезти в Україну останки письменника Олеся

Останки письменника Олеся повернуться в Україну найближчим часом, повідомив український президент.
"Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків О. Олеся. Готуємо перевезення в Україну вже найближчим часом, - написав він у своєму твіттері.
Як відомо, Олександр Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на кладовищі, розміром у 20 тисяч чеських крон на 10 років (приблизно 20 тис. грн). За словами представників місцевої української громади, до недавнього часу ренту за могилу Олеся платив, за власною ініціативою, громадянин Чехії і виходець з України Володимир Михайлишин. Однак, коли Михайлишин помер, його син прийняв рішення поховати батька на могилі Олеся. 3 січня прах Олеся ексгумували і помістили в депозитарій кладовища.
Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ організувати перевезення праху Олеся з Чехії в Україну, а Міністерству культури – організувати церемонію перепоховання.DT.UA