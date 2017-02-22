Вищий світ правосуддя вирішила не усувати Гречківського від посади

У ВСП відхилили клопотання Генпрокуратури.

Гречкивский залишається членом Вищої ради правосуддя ua1.com.ua

Вища рада правосуддя в середу, 22 лютого, відхилила клопотання Генеральної прокуратури про відсторонення від посади підозрюваного у вимаганні хабара члена ВРП

Рішення оголосив голова ВРП Ігор Бенедисюк після повернення з нарадчої кімнати. Мотиви рішення він пояснювати не став, передає "Українська правда".

Сам Гречківский під час засідання коментувати провадження стосовно нього відмовився, заявивши, що говоритиме його адвокат.

За словами захисту, Гречківський був допитаний один раз – 21 вересня – у день вручення йому повідомлення про підозру.

Нагадаємо, 21 вересня прес-служба ГПУ повідомила про вимагання хабара в 500 тисяч доларів членом Вищої ради юстиції України Павлом Гречківським. За інформацією DT.UA, Павло Гречківський - давній юрист-консультант з особливо важливих справ екс-депутата Верховної Ради від "Народного фронту" Миколи Мартиненка. Він також доводиться братом колишній дружині Мартиненко – Майї Гречківській.

22 вересня Печерський районний суд Києва обрав для Павла Гречківського запобіжний захід у вигляді застави в сумі 3,895 млн грн. При цьому ГПУ клопотала про арешт підозрюваного з правом внесення застави в сумі 12,7 млн грн.