Вища рада правосуддя не змогла зняти повноваження з Гречківського через брак кворуму

Голосувати за дане рішення могли лише 13 членів ВРП при необхідному мінімумі в 14 голосів.

Для зняття Гречківського з посади не вистачило людей ua1.com.ua

Вища рада правосуддя не змогла задовольнити прохання Генеральної прокуратури України і зупинити повноваження члена ВСП Павла, повідомляє " Українська правда " з посиланням на джерела, які були присутні на засіданні Ради.

Для прийняття відповідного рішення Вищій раді правосуддя не вистачило кворуму – з 15 членів ВРП на засіданні були присутні тільки 14.

Сам Гречківський також не отримав права голосу через ризик виникнення конфлікту інтересів.

Таким чином, за відповідне рішення могли проголосувати лише 13 членів ВРП. При цьому, згідно закону, рішення вважається прийнятим лише в тому разі, якщо за нього проголосують не менше 14 представників Вищої ради правосуддя.

Як повідомляє видання, на засіданні не була присутня член Вищої ради правосуддя Тетяна Малашенкова.

Розгляд питання перенесли на 22 лютого. При цьому пряма трансляція засідання не велася з невідомих причин, так як про неї було оголошено заздалегідь.

Нагадаємо, 21 вересня прес-служба ГПУ повідомила про вимагання хабара в 500 тисяч доларів членом Вищої ради юстиції України Павлом Гречківським. За інформацією ZN.UA, Павло Гречківський - давній юрист-консультант з особливо важливих справ екс-депутата Верховної Ради від "Народного фронту" Миколи Мартиненка. Він також доводиться братом колишній дружині Мартиненко – Майї Гречківській.

22 вересня Печерський районний суд Києва обрав для Павла Гречківського запобіжний захід у вигляді застави в сумі 3,895 млн грн. При цьому ГПУ клопотала про арешт підозрюваного з правом внесення застави в сумі 12,7 млн грн.