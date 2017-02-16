Вихід з метро "Хрещатик" на Інститутську перекрили

З 18 по 21 лютого в Києві відбудеться ряд пам'ятних заходів, приурочених до Дня Героїв Небесної Сотні.

Сьогодні на Інститутській відбудеться пам'ятний захід на честь героїв Майдану

Вихід з метро "Хрещатик" на вулицю Інститутську з 9 ранку 16 лютого перекрили у зв'язку з проведенням офіційних заходів на честь подвигу учасників Революції гідності і Героїв

Як повідомляє прес-служба Київського метрополітену, інформація про відкриття виходу з'явиться пізніше.

Згідно з повідомленням прес-служби Президента України, сьогодні у пам'ятних заходах, присвячених Революції гідності, початок яких заплановано на 11:15, візьме участь президент Петро Порошенко.

Нагадаємо, 18-21 лютого в Києві відбудуться пам'ятні заходи, приурочені до дня Героїв Небесної сотні. Так, 18 лютого в "Українському домі" відкриється виставка "У фокусі подій", а 19 – показ вистави "Ми, Майдан", Київського муніципального театру "Колесо". 20 лютого на Алеї героїв Небесної сотні відбудеться панахида за Героями Небесної Сотні та борцями за незалежність України.

Повний список пам'ятних заходів 18-21 лютого в столиці доступний на сайті Українського інституту національної пам'яті.

Раніше в СБУ повідомляли, що Росія намагається використовувати пам'ятні заходи 18-20 лютого у Києві з нагоди річниці масових вбивств активістів Евромайдану, для провокування сутичок та масових заворушень.