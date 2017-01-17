Відносинам Польщі з Україною заважає нетерпимість - польський правозахисник

На думку експерта, полякам бракує виховання терпимості до сусідів.

Дослідження CBOS за минулий рік показали, що вперше за останні два десятиліття вкількість громадян, які нелояльно ставляться до українців перевищила кількість тих, хто симпатизує віхідцям з сусідньої країни. Про це сьогодні пише Gazeta Wyborcza

На думку президента правозахисної організації Homo Faber Анни Донбровської, таке погіршення ставлення поляків до українців пояснюється "зневагою".

"Це вона нас зіштовхує. Зневажливі тексти, презирливі погляди, зневажливі насмішки, зневажливе ставлення, які також демонструють дехто з державних органів", - сказала вона.

"У відносинах польсько-українських настали найгірші часи з 1989 року. Мова зневаги руйнує будь-яку форму діалогу між нами", - додала Донбровська.

На її думку, в Польщі вкорінився стереотип українців як тих, "хто заповнює наш бак, хто подає нам обід". Донбровська зауважує, що часом польські урядовці теж вдаються до мови ненависті і "розкручують механізм страху" перед інакшими людьми.

"Пані прем'єр-міністр на саміті ЄС каже, що у нас мільйон біженців з України. Міністри применшують прояви расизму чи ксенофобії. Приклад надходить згори", - зауважила правозахисник.

Вона також згадала про фільм "Волинь", в якому йдеться про польсько-український етнічний конфлікт в часи Другої світової війни, який призвів до трагічної загибелі людей. Але, на думку Донбровської, передумови цього конфлікту в першій частині фільму затьмарені кривавими сценами вбивств. Тому більшість глядачів не помічають режисерського повідомлення, чому так сталося.

На думку правозахисниці, Польщі бракує певного виховання терпимості і сприйняття інакших народів. Саме тому Homo Faber працює з групами дітей 10-12 років, пояснюючи їм, що існують люди, які живуть з ними по сусідству, але відрізняються етнічно, релігійно, мають іншу ідентичність і дещо інакше бачать світ.

Раніше колишній посол Польщі в Росії Катажина Пелчиньська-Наленч на сторінках видання Rzeczpospolita писала, що Польщі час переглянути політику щодо України. Розпад української держави став б катаклізмом, який би призвів до хаосу і поставив би під питання всі основи європейської безпеки. Польща також повинна робити все можливе, щоб не допустити віддалення Україні від Євросоюзу або появу ситуації, в якій ідентичність української держави і народу будувалася б на протиставленні до Польщі і Європи.

Тим часом, Литва і Польща домовилися про підтримку України в конфлікті з РФ. Голова МЗС Литви та секретар Канцелярії президента Польщі обговорили перспективу подальшої співпраці під час зустрічі в Таркаї.