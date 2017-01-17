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Відбулась перестрілка між військовими ЗС РФ та бойовиками "ДНР" — розвідка

17 січня в 12:48

Внаслідок сутички, трьох вбито та ще дев'ятьох поранено.

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Внаслідок перестрілки між бойовиками "ДНР" та військовими ЗС РФ, трьох вбито та ще дев’ятьох поранено
vk/club_donbasskih

Вчора, 16 січня, у 1 мотострілецькому батальйоні 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти бойовиків відбулась сутичка із застосуванням вогнепальної зброї, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"У 1 мотострілецькому батальйоні 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти в результаті сутички із застосуванням зброї між військовослужбовцями ЗС РФ та контрактниками з числа місцевого населення", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

Внаслідок сутички, трьох військовослужбовців вбито та ще дев'ятьох поранено.

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Раніше в розвідці повідомили, що бойовики ОРДЛО влаштували перестрілку з російськими військовими, поранено 20 осіб.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги бойовики Україна Донбас розвідка ДНР
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