Відбулась перестрілка між військовими ЗС РФ та бойовиками "ДНР" — розвідка

Внаслідок сутички, трьох вбито та ще дев'ятьох поранено.

Внаслідок перестрілки між бойовиками "ДНР" та військовими ЗС РФ, трьох вбито та ще дев’ятьох поранено vk/club_donbasskih

Вчора, 16 січня, у 1 мотострілецькому батальйоні 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти бойовиків відбулась сутичка із застосуванням вогнепальної зброї, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"У 1 мотострілецькому батальйоні 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти в результаті сутички із застосуванням зброї між військовослужбовцями ЗС РФ та контрактниками з числа місцевого населення", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

Внаслідок сутички, трьох військовослужбовців вбито та ще дев'ятьох поранено.

Раніше в розвідці повідомили, що бойовики ОРДЛО влаштували перестрілку з російськими військовими, поранено 20 осіб.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".