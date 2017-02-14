Відбита у бойовиків позиція під Авдіївкою вкрай важлива для противника – комбат ЗСУ

Командир 72 ОМБР вважає, що бої за Авдіївку стали для ЗСУ "іспитом на зрілість".

Командир 72 ОМБР розповів про бої за Авдіївку Сайт РНБО

Характер бойових дій в районівказує на те, що позиція терористів, яку зайняли українські бійці в ході контратаки, була для них дуже важливою, заявив командир 72 ОМБР Андрій Соколов.

"Судячи з того, наскільки запеклі бої велися за цей клаптик землі, за цей спостережний пост противника, який ми зайняли, вважаю, що це позиція їм дуже важлива. Під час цих п'яти днів, коли велася активна фаза боїв, тисячі снарядів прилетіли на клаптик землі буквально кілька сотень метрів на кілька сотень метрів. Наші бійці відбили до десятка атак противника на цю позицію", – заявив він в інтерв'ю "Військовому телебачення України".

За словами Соколова, бої за Авдіївку стали для ЗС України серйозним випробуванням.

"Події, які відбулися тут, я вважаю - це був іспит на зрілість для наших збройних сил, і вважаю, що ми його пройшли успішно", – підкреслив офіцер, додавши, що всі підрозділи його бригади успішно виконали поставлені завдання.

"Після цих дій, противник називає підрозділи нашої бригади, які виконували завдання в районі Авдіївки... назвав їх "безсмертний полк", – сказав Соколов.

Нагадаємо, 29 січня ситуація в зоні АТО загострилася: противник почав масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого, водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки було відновлено, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі сади.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".