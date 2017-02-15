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Вибори в Донбасі неприпустимі до повного виконання Мінських угод – Оліфер

15 лютого в 18:35

Україна ще раз підтвердила свою позицію, що без повного припинення вогню, виводу важкого озброєння і без контролю над кордоном з РФ, виборів в ОРДЛО не буде.

заседание трехсторонней контактной группы
Українська сторона в ТГК заявила, що вибори в Донбасі неприпустимі до повного виконання Мінських угод
twitter.com/belarusmid
Українська сторона Тристоронньої контактної групи на засіданні у Мінську сьогодні, 15 лютого, знову заявила про неприпустимість проведення виборів в ОРДЛО до повного виконання Мінських угод, повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Українська сторона ще раз підтвердила свою позицію про те, що без повного припинення вогню, виведення важких видів озброєнь і військових формувань з території України, без вирішення питання кордону - будь-які розмови про вибори, про закон про особливий статус окремих районів Донбасу не мають практичного рішення", - написала Оліфер в Facebook.

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Нагадаємо, посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що вибори в Донбасі можуть пройти і без виводу російських військ. При цьому він посилається на досвід НДР, де останні вибори відбулися з присутністю радянських військ, але призвели до зміни влади.

Група депутатів Верховної Ради вирішила бойкотувати святкування 25-річчя посольства Німеччини в Україні після скандальної заяви посла Німеччини.

Народний депутат України від БПП Олексій Гончаренко у зв'язку з цим розписав балончиком з червоною фарбою уламок Берлінської стіни, встановлений біля посольства Німеччини в Києві. Таку своєрідну акцію протесту" він, за його словами, присвятив "прокремлівським висловлюванням посла ФРН в Україні Ернста Райхеля".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна вибори Донбас кордон Кучма
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