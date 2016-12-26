Ветерани АТО заявили про початок блокади ОРДЛО – ЗМІ

Ультиматум добровольців по звільненню заручників не виконаний, і вони почали організацію блокади окупованих територій Донбасу.

Ультиматум добровольців по звільненню заручників не виконано

Добровольці обіцяють не пропускати на територію окупованих територій Донбасу метал, вугілля, деревину і промислові партії алкоголю і сигарет, повідомив колишній в. о. керівника штабу батальйону Айдар Валентин Лихоліт, передає ЛІГА.net.

"Ми не будемо обмежувати мирних жителів, які проносять собі їжу - хліб, воду, гречку", - сказав Лихоліт.

За його словами, на Майдані в Києві в понеділок, 26 грудня, буде встановлено мобілізаційний пункт, куди можуть прийти всі бажаючі підтримати блокаду окупованих територій або взяти в ній участь.

Другий командир батальйону Донбас Анатолій Виногродський повідомив, що багато ветеранів та волонтери АТО готові приєднатися до акції.

Ініціатори акції вимагають звільнення не тільки тих заручників, які значаться в офіційних списках, але і тих, хто в офіційні списки не включений, проте за інформацією, наявною у учасників добровольчих батальйонів, що знаходяться в полоні.

Виногродський підкреслив, що блокада буде ретельно готуватися не тільки в зоні проведення АТО, але і в Києві.

"Ми готуємося до протидій влади, яка, на жаль, бере участь в торгівлі з терористами і окупантами", - сказав він.

16 грудня 2016 року бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

Нагадаємо, в понеділок, 26 грудня, бойовики заявили про готовність віддати Савченко двох полонених жінок.

Напередодні глава Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив, що Україна в односторонньому порядку передасть бойовикам російсько-терористичних формувань 15 осіб, засуджених за злочини проти територіальної цілісності і державного суверенітету України.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона найближчі дні звільнить з-під варти 15 раніше судимих за злочини осіб. Більшість помилувані президентом, серед них - шість жінок, є літні і хворі.

Президент України Петро Порошенко помилував дев'ять засуджених для подальшого їх звільнення та передачі бойовикам.

За даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують у заручниках 109 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими без вести.