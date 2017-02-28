Верховний суд закрив усі справи проти "Юри Єнакіївського" – Луценко

Генпрокурор стверджує, що ВСУ не повідомив ГПУ про своє рішення.
"Сьогодні дізнався, що Верховний суд без попередження прокуратури ухвалив рішення закрити всі справи Іванющенка... У мене багато емоцій і не менше аргументів проти цього рішення. Але єдиний вихід - якомога швидше змінити склад ВСУ", – написав генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook ввечері у вівторок, 28 лютого.
Луценко звернув увагу, що суд виніс це рішення "саме перед продовженням санкцій ЄС до арештованих активів Януковича і компанії".
Нагадаємо, 4 липня минулого року глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що Інтерпол розпочав розшук Іванющенка.
Перед цим у червні народний депутат Сергій Лещенко вже заявляв, що Інтерпол зняв з розшуку Іванющенка. За його даними, Іванющенко зняли з міжнародного розшуку 19 квітня 2016 на підставі того, що Дніпровський районний суд Києва "всупереч будь-яким правилам" закрив його справу.
У березні 2016 року суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про продовження розшуку екс-депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенко, який був оголошений у розшук в січні 2015 року. За даними МВС, він зник у грудні 2014 року. Іванющенко підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.DT.UA