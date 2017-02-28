Верховний суд закрив усі справи проти "Юри Єнакіївського" – Луценко

Генпрокурор стверджує, що ВСУ не повідомив ГПУ про своє рішення.

Справи проти Іванющенка закрили перед продовженням санкцій ЄС проти оточення Януковича

Верховний суд України прийняв рішення про закриття всіх кримінальних проваджень стосовно екс-депутата від Партії регіонів, відомого в кримінальних колах як "Юра Єнакіївський".

"Сьогодні дізнався, що Верховний суд без попередження прокуратури ухвалив рішення закрити всі справи Іванющенка... У мене багато емоцій і не менше аргументів проти цього рішення. Але єдиний вихід - якомога швидше змінити склад ВСУ", – написав генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook ввечері у вівторок, 28 лютого.

Луценко звернув увагу, що суд виніс це рішення "саме перед продовженням санкцій ЄС до арештованих активів Януковича і компанії".

Нагадаємо, 4 липня минулого року глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що Інтерпол розпочав розшук Іванющенка.

Перед цим у червні народний депутат Сергій Лещенко вже заявляв, що Інтерпол зняв з розшуку Іванющенка. За його даними, Іванющенко зняли з міжнародного розшуку 19 квітня 2016 на підставі того, що Дніпровський районний суд Києва "всупереч будь-яким правилам" закрив його справу.

У березні 2016 року суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про продовження розшуку екс-депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенко, який був оголошений у розшук в січні 2015 року. За даними МВС, він зник у грудні 2014 року. Іванющенко підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.