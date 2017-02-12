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Верховний суд РФ перегляне "занадто м'який" вирок кримському татаринові

12 лютого в 19:03

Прокурори наполягають на 17 роках позбавлення волі для обвинуваченого у тероризмі Руслана Зейтуллаєва.

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Російський суд має намір суворо покарати кримського "терориста" Зейтуллаєва
paulmhill / Depositphotos
Верховний суд Російської Федерації почне новий розгляд справи обвинуваченого у "справі Хізб ут-Тахрір" Руслана Зейтуллаєва, повідомив кримський правозахисник Еміль Курбедінов.

"Вилітаємо з Едемом Семедляєвим в Ростов-на-Дону, де буде проходити новий розгляд кримінальної справи стосовно Руслана Зейтуллаєва", - написав на своїй сторінці у Facebook адвокат.

Він також нагадав, що Зейтуллаев обвинувачується в тероризмі за ч. 1 статті 205.5 КК РФ. Раніше військовий суд визнав його винним за ч. 1 і засудив до 7 років по ч. 2.

"Однак Верховний суд, за клопотанням прокурора, визнав такий вирок помилковим і покарання занадто м'яким, і відправив справу на новий розгляд у військовий суд Ростова. Прокурор вимагав 17 років позбавлення волі", - додав Курбедінов.

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Нагадаємо, в травні минулого року окупаційна влада Криму провела обшуки і затримання в будинках кримських татар Бахчисарая. Підставою для обшуків став пошук членів забороненої організації "Хізб ут-Тахрір". Голова ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв назвав їх "черговою акцією залякування".

Карну справу стосовно трьох жителів Бахчисараю було порушено 11 травня по частині 2 статті 205.5 КК РФ ("участь у діяльності терористичної організації"). Стосовно ще одного громадянина - по частині 1 статті 205.5 КК РФ ("організація терористичної діяльності").

У вересні Міністерство закордонних справ України зажадало від російської сторони негайного скасування судових рішень щодо кримських татар, яких звинуватили у зв'язках із терористичною організацією "Хізб ут-Тахрір".

Суд над кримчанами розпочався 1 червня, їх звинуватили в тероризмі і участі в ісламському угрупуванні "Хізб ут-Тахрір".

На думку звинувачення, один з підсудних, Зейтуллаєв у березні 2014 року організував у селах Орлине, Тилове та Штурмове Балаклавського району, а також у Севастополі осередок забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір". Як вважає обвинувачення, кінцевою метою групи було встановлення "ісламського правління" через відтворення "Всесвітнього ісламського Халіфату" і створення Кримського вілаята (адміністративної одиниці халіфату) на місці Севастополя.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Крим суд Росія татари тероризм обвинувачення покарання
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