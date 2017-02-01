Верховна Рада очолила рейтинг інституцій за недовірою українців

Найбільшою довірою серед українців користуються церква, волонтери та Збройні сили України, а найменшою – уряд України, російські ЗМІ та Верховна Рада.
За балансом довіри-недовіри Рада обійшла навіть російські ЗМІ - -76,8 пунктів проти -73,9, хоча у 2015 році парламент займав передостаннє місце за рівнем недовіри.
Значно зросла довіра до Збройних сил України – більше половини українців (53,1%) довіряє цій інституції. Вони не лише зберегли позитивний баланс довіри, а навіть більш ніж подвоїли його до 29,6 пунктів.
Найбільше українці довіряють церкві – баланс довіри становить 39,7. Баланс довіри–недовіри до волонтерів знизився порівняно з 2015 роком (з 44,1% у 2015 до 33,9 % у 2016), але більше половини українців все ще довіряють волонтерам.
Владні інститути (уряд, президент і Рада), а також опозиція викликають найменше довіри у населення та мають дуже низький баланс довіри й недовіри.
Довіра до соціальних інституцій, % опитаних
|
Соціальні інституції
|
Довіряю
|
Не довіряю
|
Баланс довіра-недовіра (різниця)
|
Церква
|
56,7
|
17
|
39,7
|
Волонтери
|
53,5
|
19,6
|
33,9
|
Збройні сили України
|
53,1
|
23,5
|
29,6
|
Громадські організації
|
37
|
24,5
|
12,5
|
Патрульна поліція
|
25,6
|
41,7
|
-16,1
|
Українські ЗМІ
|
26,1
|
43,3
|
-17,2
|
Національна поліція (колишня міліція)
|
22,9
|
44
|
-21,1
|
СБУ
|
11,9
|
47,1
|
-35,2
|
Опозиція
|
13
|
59,1
|
-46,1
|
Президент України
|
13,7
|
69
|
-55,3
|
Уряд України
|
9,5
|
72,8
|
-63,3
|
Російські ЗМІ
|
2,4
|
76,3
|
-73,9
|
Верховна Рада України
|
5,3
|
82,1
|
-76,8
Київський міжнародний інститут соціології ровів власне опитування з 2 грудня по 12 грудня 2016 року серед 2040 респондентів в Україні окрім окупованих територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%
За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в листопаді 2016 року, розпуск парламенту і призначення нових виборів у Верховну Раду підтримують 45% опитаних, не підтримують 42%. Менше половини українців (46%) підтримують ідею відставки президента України і призначення нових виборів глави держави, 42% – не підтримують.DT.UA