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Верховна Рада очолила рейтинг інституцій за недовірою українців

1 лютого в 13:04

Найбільшою довірою серед українців користуються церква, волонтери та Збройні сили України, а найменшою – уряд України, російські ЗМІ та Верховна Рада.

рада
Українці довіряють депутатам навіть менше, ніж російським ЗМІ. А найбільше вірять церкві
Василь Артюшенко, DT.UA
Верховній Раді України довіряють 5,3% українців, не довіряють 82,1%, свідчать дані опитування КМІС, проведеного в грудні 2016 року.

За балансом довіри-недовіри Рада обійшла навіть російські ЗМІ - -76,8 пунктів проти -73,9, хоча у 2015 році парламент займав передостаннє місце за рівнем недовіри.

Значно зросла довіра до Збройних сил України – більше половини українців (53,1%) довіряє цій інституції. Вони не лише зберегли позитивний баланс довіри, а навіть більш ніж подвоїли його до 29,6 пунктів.

Найбільше українці довіряють церкві – баланс довіри становить 39,7. Баланс довіри–недовіри до волонтерів знизився порівняно з 2015 роком (з 44,1% у 2015 до 33,9 % у 2016), але більше половини українців все ще довіряють волонтерам.

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КМИС

Владні інститути (уряд, президент і Рада), а також опозиція викликають найменше довіри у населення та мають дуже низький баланс довіри й недовіри.

Довіра до соціальних інституцій, % опитаних

Соціальні інституції

Довіряю

Не довіряю

Баланс довіра-недовіра (різниця)

Церква

56,7

17

39,7

Волонтери

53,5

19,6

33,9

Збройні сили України

53,1

23,5

29,6

Громадські організації

37

24,5

12,5

Патрульна поліція

25,6

41,7

-16,1

Українські ЗМІ

26,1

43,3

-17,2

Національна поліція (колишня міліція)

22,9

44

-21,1

СБУ

11,9

47,1

-35,2

Опозиція

13

59,1

-46,1

Президент України

13,7

69

-55,3

Уряд України

9,5

72,8

-63,3

Російські ЗМІ

2,4

76,3

-73,9

Верховна Рада України

5,3

82,1

-76,8

 

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Київський міжнародний інститут соціології  ровів власне опитування з  2 грудня по 12  грудня 2016 року серед 2040 респондентів в Україні окрім окупованих територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в листопаді 2016 року, розпуск парламенту і призначення нових виборів у Верховну Раду підтримують 45% опитаних, не підтримують 42%. Менше половини українців (46%) підтримують ідею відставки президента України і призначення нових виборів глави держави, 42% – не підтримують.

За матеріалами: DT.UA
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Теги українці Рада Верховна
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