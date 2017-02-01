Верховна Рада очолила рейтинг інституцій за недовірою українців

Найбільшою довірою серед українців користуються церква, волонтери та Збройні сили України, а найменшою – уряд України, російські ЗМІ та Верховна Рада.

Українці довіряють депутатам навіть менше, ніж російським ЗМІ. А найбільше вірять церкві Василь Артюшенко, DT.UA

довіряють 5,3% українців, не довіряють 82,1%, свідчать дані опитування КМІС, проведеного в грудні 2016 року.

За балансом довіри-недовіри Рада обійшла навіть російські ЗМІ - -76,8 пунктів проти -73,9, хоча у 2015 році парламент займав передостаннє місце за рівнем недовіри.

Значно зросла довіра до Збройних сил України – більше половини українців (53,1%) довіряє цій інституції. Вони не лише зберегли позитивний баланс довіри, а навіть більш ніж подвоїли його до 29,6 пунктів.

Найбільше українці довіряють церкві – баланс довіри становить 39,7. Баланс довіри–недовіри до волонтерів знизився порівняно з 2015 роком (з 44,1% у 2015 до 33,9 % у 2016), але більше половини українців все ще довіряють волонтерам.

КМИС

Владні інститути (уряд, президент і Рада), а також опозиція викликають найменше довіри у населення та мають дуже низький баланс довіри й недовіри.

Довіра до соціальних інституцій, % опитаних

Соціальні інституції Довіряю Не довіряю Баланс довіра-недовіра (різниця) Церква 56,7 17 39,7 Волонтери 53,5 19,6 33,9 Збройні сили України 53,1 23,5 29,6 Громадські організації 37 24,5 12,5 Патрульна поліція 25,6 41,7 -16,1 Українські ЗМІ 26,1 43,3 -17,2 Національна поліція (колишня міліція) 22,9 44 -21,1 СБУ 11,9 47,1 -35,2 Опозиція 13 59,1 -46,1 Президент України 13,7 69 -55,3 Уряд України 9,5 72,8 -63,3 Російські ЗМІ 2,4 76,3 -73,9 Верховна Рада України 5,3 82,1 -76,8

Київський міжнародний інститут соціології ровів власне опитування з 2 грудня по 12 грудня 2016 року серед 2040 респондентів в Україні окрім окупованих територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в листопаді 2016 року, розпуск парламенту і призначення нових виборів у Верховну Раду підтримують 45% опитаних, не підтримують 42%. Менше половини українців (46%) підтримують ідею відставки президента України і призначення нових виборів глави держави, 42% – не підтримують.