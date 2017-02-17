Вчені забракували ділянку для переробки львівського сміття

Місце під будівництво сміттєпереробного комплексу не підходить за геологічними параметрами.
"Комісія дала висновок, що земельна ділянка площею 12,8 га на території колишнього гірничо-хімічного підприємства "Сірка" в Яворівському районі Львівської області не відповідає нормативним вимогам до облаштування полігону та будівництва об'єктів поводження з твердими побутовими відходами", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що ділянку під сміттєпереробний комплекс виділено Львівською облдержадміністрацією на прохання мера Львова Андрія Садового.
Як повідомлялося, 30 травня 2016 року троє рятувальників і один комунальник загинули під завалами великого об'єму сміття під час гасіння пожежі на львівському міському звалищі поблизу села Грибовичі.
Більшегрибовицька сільрада ухвалила рішення про закриття з 1 червня назавжди Грибовицького сміттєзвалища у Львівській області.
Побутові відходи зі Львова для переробки стали приймати різні міста країни. Іноді по дорозі перевізники просто викидали сміття просто на землю біля дороги.
У січні прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) Олегу Синюткі терміново провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і оперативно знайти рішення щодо забезпечення утилізації сміття.
DT.UA