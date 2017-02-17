Вчені забракували ділянку для переробки львівського сміття

Місце під будівництво сміттєпереробного комплексу не підходить за геологічними параметрами.

Місце для львівського сміття виявилося невідповідним

Ділянка на території колишнього гірничохімічної підприємства "Сірка", виділену під будівництво сміттєпереробного комплексу для Львова не підходить для розміщення цього об'єкта. Такий висновок зробила науково-експертна група на чолі з академіком Ігорем Юхновським, повідомив прес-служба мерії Львова. Запропонована земельна ділянка знаходиться в карстово небезпечній зоні, де облаштування сміттєвих полігонів не допускається.

"Комісія дала висновок, що земельна ділянка площею 12,8 га на території колишнього гірничо-хімічного підприємства "Сірка" в Яворівському районі Львівської області не відповідає нормативним вимогам до облаштування полігону та будівництва об'єктів поводження з твердими побутовими відходами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ділянку під сміттєпереробний комплекс виділено Львівською облдержадміністрацією на прохання мера Львова Андрія Садового.

Як повідомлялося, 30 травня 2016 року троє рятувальників і один комунальник загинули під завалами великого об'єму сміття під час гасіння пожежі на львівському міському звалищі поблизу села Грибовичі.

Більшегрибовицька сільрада ухвалила рішення про закриття з 1 червня назавжди Грибовицького сміттєзвалища у Львівській області.

Побутові відходи зі Львова для переробки стали приймати різні міста країни. Іноді по дорозі перевізники просто викидали сміття просто на землю біля дороги.

У січні прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) Олегу Синюткі терміново провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і оперативно знайти рішення щодо забезпечення утилізації сміття.