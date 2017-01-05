Ватажок "ДНР" знову обіцяє захопити Київ

За словами Захарченка, терористи готові до переговорів з офіційним Києвом "вже не один місяць".

Захарченко в черговий раз пообіцяв захопити Київ vk/zaharcgenko_official

Ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що у випадку "нападу" української армії на "республіку", російсько-терористичні угрупування захоплять Київ.

"Ситуація для Петра Олексійовича Порошенка насправді критична. І єдиний спосіб уникнути певних проблем і в економіці, і в політичному житті України – це розв'язання конфлікту тут, на території Донбасу, на території "Донецької народної республіки", – заявив терорист, повідомляє видання "Остров"

За словами Захарченка, терористи готові до переговорів з офіційним Києвом "вже не один місяць".

Також ватажок терористів заявив, що в "ДНР" останні місяці очікують "повномасштабного наступу" Збройних сил України і якщо це станеться, то він обіцяє захопити Київ.

Раніше ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко під час концерту в окупованому Торезі заявив, що бойовики незаконних бандформувань приїдуть в Одесу, Миколаїв і Каховку, як господарі.