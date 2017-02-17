Ватажок "ДНР" Захарченко погрожує захопити весь Донбас

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Бойовик в черговий раз загрожує військовим наступом.

Терорист Захарченко знову погрожує захопити всю територію Донецької і Луганської областей vk/zaharcgenko_official

Ватажок терористичної організації "ДНР"заявив, що терористи можуть захопити підконтрольні Україні райони Донбасу військовим шляхом.

"Ми завжди говорили, що бажано це зробити політичним шляхом. Якщо ж вони не розуміють, то нагадаю, що ми можемо зробити це і військовим", - сказав Захарченко, передає російське агентство "Интерфакс".

Раніше повідомлялося, що біля будинку, в якому проживає ватажок ДНР" Олександр Захарченко, з'їхалися вантажні автомобілі "КамАЗ".

Раніше ватажок "ДНР" Захарченко заявив, що у разі "нападу" української армії на "республіку", російсько-терористичні угруповання захоплять Київ.