Ватажок "ДНР" Захарченко погрожує захопити весь Донбас

Бойовик в черговий раз загрожує військовим наступом.
"Ми завжди говорили, що бажано це зробити політичним шляхом. Якщо ж вони не розуміють, то нагадаю, що ми можемо зробити це і військовим", - сказав Захарченко, передає російське агентство "Интерфакс".
Раніше повідомлялося, що біля будинку, в якому проживає ватажок ДНР" Олександр Захарченко, з'їхалися вантажні автомобілі "КамАЗ".
Раніше ватажок "ДНР" Захарченко заявив, що у разі "нападу" української армії на "республіку", російсько-терористичні угруповання захоплять Київ.Інтерфакс-Україна