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Ватажок "ДНР" Захарченко погрожує захопити весь Донбас

17 лютого в 12:52

Бойовик в черговий раз загрожує військовим наступом.

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Терорист Захарченко знову погрожує захопити всю територію Донецької і Луганської областей
vk/zaharcgenko_official
Ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що терористи можуть захопити підконтрольні Україні райони Донбасу військовим шляхом.

"Ми завжди говорили, що бажано це зробити політичним шляхом. Якщо ж вони не розуміють, то нагадаю, що ми можемо зробити це і військовим", - сказав Захарченко, передає російське агентство "Интерфакс".

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Раніше повідомлялося, що біля будинку, в якому проживає ватажок ДНР" Олександр Захарченко, з'їхалися вантажні автомобілі "КамАЗ".

Раніше ватажок "ДНР" Захарченко заявив, що у разі "нападу" української армії на "республіку", російсько-терористичні угруповання захоплять Київ.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Захарченко ДНР Україна Донбас напад
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