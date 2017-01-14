Ватажок "ДНР" пообіцяв Савченко безпеку в разі її візиту в Донецьк

За словами Захарченка, бойовики можуть забезпечувати безпеку людині і будь-якій делегації.
Ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявив про готовність забезпечити безпеку депутата Верховної ради України Надії Савченко в разі її візиту в окупований бойовиками Донецьк.
"Ми гарантовано можемо забезпечувати безпеку людині і будь-якій делегації, які до нас приїдуть. Але я не думаю, що Савченко може забезпечити безпеку в Києві. З Савченко потрібно зустрічатися тут", - сказав він, передає російське агентство "РИА "Новости".
Нагадаємо, що в травні 2016 року Захарченко заявив, що не бажає вести з народним депутатом України Надією Савченко діалог про обмін військовополоненими, а також порадив їй не їхати в Донбас.РИА Новости