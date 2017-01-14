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Ватажок "ДНР" пообіцяв Савченко безпеку в разі її візиту в Донецьк

14 січня в 14:39

За словами Захарченка, бойовики можуть забезпечувати безпеку людині і будь-якій делегації.

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Ватажок "ДНР" Захарченко пообіцяв забезпечити безпеку Савченко, якщо вона приїде в окупований Донецьк
vk/zaharcgenko_official

Ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявив про готовність забезпечити безпеку депутата Верховної ради України Надії Савченко в разі її візиту в окупований бойовиками Донецьк.

"Ми гарантовано можемо забезпечувати безпеку людині і будь-якій делегації, які до нас приїдуть. Але я не думаю, що Савченко може забезпечити безпеку в Києві. З Савченко потрібно зустрічатися тут", - сказав він, передає російське агентство "РИА "Новости".

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Нагадаємо, що в травні 2016 року Захарченко заявив, що не бажає вести з народним депутатом України Надією Савченко діалог про обмін військовополоненими, а також порадив їй не їхати в Донбас.

За матеріалами: РИА Новости
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Теги Савченко Захарченко ДНР Україна Донбас
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