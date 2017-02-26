Вашингтон засудив напади бойовиків на спостерігачів ОБСЄ в зоні АТО

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Держдепартамент закликав Росію і її спільників припинити вогонь і вивести важке озброєння з українського Донбасу.

Марк Тонер озвучив позицію США по Донбасу obozrevatel.com

Сполучені Штати Америки засудили напади бойовиків російсько-терористичних формувань на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донбасі.

"Ми рішуче засуджуємо прицільний напад на представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і захоплення їх безпілотного літального апарату об'єднаними російсько-сепаратистськими силами минулої п'ятниці", – заявив офіційний представник Державного департаменту США Марк Тонер на брифінгу у Вашингтоні в неділю, 26 лютого.

Речниця американського зовнішньополітичного відомства вказав на необхідність відновлення життєво важливої інфраструктури в зоні АТО, в тому числі, Донецької фільтрувальної станції, а також заявив про необхідність припинення вогню і виведення російської важкої техніки з окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"Ми закликаємо Росію nf її спільників негайно припинити вогонь, вивести усе важке озброєння і забезпечити повний та безперешкодний доступ спостерігачам ОБСЄ", – підкреслив Тонер.

Нагадаємо, 25 лютого терористи "ЛНР" відкрили вогонь зі стрілецької зброї і підірвали дві гранати біля автомобіля спостерігачів СММ ОБСЄ біля Катеринівки.

24 лютого терористи "ДНР", погрожуючи зброєю, відібрали у спостерігачів ОБСЄ в окупованій Ясинуватій безпілотник, за допомогою якого вони збиралися здійснювати моніторинг обстрілу Донецької фильстровальной станції.