Оглядач згадує, що цього тижня виповниться три роки від початку російської агресії проти України.

Цього тижня три роки тому почалася російська війна проти України. vk.com/strelkov_info

Близько 10 тисяч загиблих, 23 тисячі поранених і 1,8 мільйона переселенців. Все це людська ціна російської агресії проти, яка почалася цього тижня три роки тому.

І за усіма політичними зусиллями, за усією дипломатію, хитрощами і дизінформацією, за усіма порушеними перемир'ями, обвинуваченнями і зустрічами "Нормандського формату" всі ці реальні людські жертви легко випустити з уваги. Про це на пише оглядач Radio Free Europe Radio Liberty Браян Вітмор.

"Також легко пропустити повз увагу факт, що, зрештою, за смерті, поранення і переселення відповідальна одна людина. Це чоловік, який керує клептократією і який відчуває загрозу з боку демократичної революції у сусідній країні. Це чоловік, який віддав наказ вторгнутися. Чоловік, який прославився словами, що Україна - це навіть не справжня країна. Якби Володимир Путін не прийняв три роки тому рішення, 10 тисяч людей не померли б, 23 тисячі людей не були б поранені, а 1,8 мільйона - не покинули б свої домівки", - пише Вітмор.

Він наголошує, що в Донбасі відбувається не "українська криза" і не "громадянська війна". Це війна Володимира Путіна проти України і "це війна проти вибору", у якої є людські жертви. І їхня кількість зростає.

Тим часом, центр SIPRI повідомив, що Росія забезпечувала бойовиків Донбасу танками і ракетами. Зокрема, зазначається, що в лютому на одному з російських телеканалів повідомили, що у бойовиків терористичної організації "ДНР" на озброєнні є 700 400 танків і БМП. Проте така кількість озброєння бойовики не могли захопити в українських військових.

Останнім часом РФ активізувала перекидання в ОРДЛО військової техніки, зброї і військових через неконтрольовану українським урядом частину кордону.