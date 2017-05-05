Валентин Резніченко: 12 травня у Дніпрі відкриється Алея пам'яті загиблих бійців АТО

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У заходах з вшанування Героїв візьмуть участь понад 400 почесних гостей.

12 травня у Дніпрі відкриється унікальна для України Алея пам'яті, присвячена загиблим під час Революції Гідності та АТО. У заходах з вшанування Героїв візьмуть участь понад 400 почесних гостей – політиків, дипломатів, діячів культури, бійців АТО та їхніх близьких. Про це, як повідомляє офіційний сайт Дніпропетровської ОДА, заявив губернатор Дніпропетровщини Валентин Резніченко.

"При створенні Алеї пам'яті ми навмисне відійшли від штампів - хотілося зробити щось незвичайне і справді гідне наших Героїв. Так народилася композиція зі скляних стел, на яких світлини понад 500 загиблих в АТО та на Майдані мешканців Дніпропетровщини", - розповів Резніченко.

За його словами, при виготовленні стел використано новітні технології – подвійний друк фото на склі та зоновану підсвітку. На стелах також можна буде побачити фото з передової, відзняті українськими військовими фотокореспондентами, зокрема, й відомим фотографом Дмитром Муравським.

Алея пам'яті - це парковий комплекс біля ДніпроОДА, під час облаштування якого ветерани АТО, їхні близькі та представники громадськості висадили понад 180 туй. Проект реалізується виключно коштом меценатів.

"Ми запросили на відкриття Алеї пам'яті представників міжнародної спільноти. І тепер весь світ зможе подивитися в очі молодих хлопців, які віддали своє життя заради миру та спокою не тільки в Україні, але й в усій Європі", - заявив Валентин Резніченко.