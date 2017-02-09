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В зоні АТО збили російський безпілотник

9 лютого в 21:05

Українські військові вивчають ворожий дрон.

российский беспилотник
Військові знову збили російський безпілотник
В зоні АТО біля лінії розмежування збитий російський безпілотний літальний апарат (БПЛА), повідомив прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

"Після ідентифікації об'єкта й одержання підтвердження, що літальний об'єкт не належить силам АТО, ні міжнародним організаціям, які здійснюють моніторинг обстановки поблизу лінії розмежування засобами безпілотної авіації, було прийнято рішення про його знищення", - повідомляє прес-центр.

Об'єкт був уражений зі стрілецької зброї. Зараз над ним працюють фахівці. За попередніми даними, аналогічний тип БПЛА використовується збройними силами Російської Федерації.

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Раніше армія Росії офіційно прийняла на озброєння безпілотні літальні апарати "Орлан-10", здатні "глушити" сигнали мобільного зв'язку, в тому числі 3G і 4G і взаємодіяти зі смартфонами користувачів. Такий безпілотник можна використовувати як базову станцію мобільного зв'язку.

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО Росія літо БПЛА зброя мобільний безпілотник Зара знищення стрілянина праця озброєння
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