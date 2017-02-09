В зоні АТО збили російський безпілотник

Українські військові вивчають ворожий дрон.

Військові знову збили російський безпілотник

В зоні АТО біля лінії розмежування збитий російський безпілотний літальний апарат (БПЛА), повідомив прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

"Після ідентифікації об'єкта й одержання підтвердження, що літальний об'єкт не належить силам АТО, ні міжнародним організаціям, які здійснюють моніторинг обстановки поблизу лінії розмежування засобами безпілотної авіації, було прийнято рішення про його знищення", - повідомляє прес-центр.

Об'єкт був уражений зі стрілецької зброї. Зараз над ним працюють фахівці. За попередніми даними, аналогічний тип БПЛА використовується збройними силами Російської Федерації.

Раніше армія Росії офіційно прийняла на озброєння безпілотні літальні апарати "Орлан-10", здатні "глушити" сигнали мобільного зв'язку, в тому числі 3G і 4G і взаємодіяти зі смартфонами користувачів. Такий безпілотник можна використовувати як базову станцію мобільного зв'язку.