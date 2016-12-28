В зоні АТО за минулу добу загиблих і поранених немає

Найбільша активність бойовиків зберігається на маріупольському напрямку.

Ніхто з українських бійців не загинув за добу Полк "Азов"/Вконтакте

За минулу добу, 27 грудня, в зоні проведення антитерористичній операції в Донбасі загиблих і постраждалих серед українських військовослужбовців немає, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Почнемо з хороших новин. За минулу добу ніхто з українських військових не загинув і не був поранений ", - сказав він на брифінгу в середу в Києві.

Найбільшу кількість обстрілу, за словами спікера, зафіксовано на маріупольському напрямку: 25 ворожих обстрілу, в тому числі 8 - з важкого озброєння.

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Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".